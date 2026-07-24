Il Centro di pronta accoglienza per le dipendenze patologiche di Scicli si conferma una realtà strategica nel sistema sanitario della provincia di Ragusa. A pochi mesi dall’avvio dell’attività, i primi dati restituiscono un quadro positivo, con numeri che evidenziano la capacità della struttura di offrire risposte tempestive alle persone affette da dipendenze e alle loro […]
Fermata la nave ong Louise Michel a Pozzallo: scatta il blocco dopo il soccorso in mare
24 Lug 2026 18:05
La nave ong Louise Michel è stata sottoposta ad un fermo amministrativo nel porto di Pozzallo. Il provvedimento fa seguito al salvataggio, avvenuto il 21 luglio, di sei persone nel Mediterraneo centrale.
La notizia è stata diffusa da AdnKronos.
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