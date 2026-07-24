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Fermata la nave ong Louise Michel a Pozzallo: scatta il blocco dopo il soccorso in mare

24 Lug 2026 18:05
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La nave ong Louise Michel è stata sottoposta ad un fermo amministrativo nel porto di Pozzallo. Il provvedimento fa seguito al salvataggio, avvenuto il 21 luglio, di sei persone nel Mediterraneo centrale.

La notizia è stata diffusa da AdnKronos.

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