Il Centro di pronta accoglienza per le dipendenze patologiche di Scicli si conferma una realtà strategica nel sistema sanitario della provincia di Ragusa. A pochi mesi dall’avvio dell’attività, i primi dati restituiscono un quadro positivo, con numeri che evidenziano la capacità della struttura di offrire risposte tempestive alle persone affette da dipendenze e alle loro […]
Ultimo saluto per Loriana Puglisi, la donna morta tragicamente nell’incidente sulla Vittoria-Santa Croce
24 Lug 2026 12:32
Si terranno domani, 25 luglio, presso la chiesa di San Domenico Savio a Vittoria, i funerali di Loriana Puglisi, conosciuta da tutti come Aurora, la donna di 65 anni morta tragicamente ieri a causa di un incidente avvenuto lungo la Santa Croce-Vittoria. I funerali si svolgeranno a partire dalle ore 9.30. Dopo i funerali, la salma sarà portata nell’amata Punta Secca, la zona che Loriana amava di più, prima di essere tumulata nel cimitero di Vittoria. La donna lascia marito il marito e tre figli. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.
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