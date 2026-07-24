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Crisi respiratoria al porto per un egiziano. Arrivati a Pozzallo 58 migranti
24 Lug 2026 19:22
Parecchio provati fisicamente, diversi con escoriazioni, molti con scabbia sovrainfetta. Per un cittadino egiziano è stato necessario ricorrere al 118 per una crisi respiratoria che lo ha colpito al momento dello sbarco. Si è concluso intorno alle 18 lo sbarco; tra i migrantibanche 8 minori.
Partiti da Zwara in Libia, avrebbero trascorso giorni e 2 notti in mare prima di essere soccorsi dalla motovedetta cp 325 a circa 50 miglia da Pozzallo. Dopo il trasbordo, il rientro al porto ibleo dove sono arrivati molto provati; non avrebbero avuto disponibilità di acqua da almeno un giorno.
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