Crisi respiratoria al porto per un egiziano. Arrivati a Pozzallo 58 migranti

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Parecchio provati fisicamente, diversi con escoriazioni, molti con scabbia sovrainfetta. Per un cittadino egiziano è stato necessario ricorrere al 118 per una crisi respiratoria che lo ha colpito al momento dello sbarco. Si è concluso intorno alle 18 lo sbarco; tra i migrantibanche 8 minori.

Partiti da Zwara in Libia, avrebbero trascorso giorni e 2 notti in mare prima di essere soccorsi dalla motovedetta cp 325 a circa 50 miglia da Pozzallo. Dopo il trasbordo, il rientro al porto ibleo dove sono arrivati molto provati; non avrebbero avuto disponibilità di acqua da almeno un giorno.









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