Meerkat Scicli vince a Messina: tiro libero finale regala il successo contro Castanea

Nella città dello Stretto, contro la Castanea, è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Meerkat Scicli con un colpo esterno che fa risultato e morale. Questo secondo successo di fila, per gli sciclitani che nella seconda giornata di andata della pool retrocessione del campionato di Serie C, premia i ragazzi del presidente Paolo Ficili che si sono imposti di misura a Messina contro Castanea con il punteggio di 65-64 al termine di una gara combattuta e giocata con grande intensità difensiva da entrambe le squadre. Il risultato parla da sé con una partita equilibrata dall’inizio alla fine fra un susseguirsi di cambi di vantaggio e ritmi alti soprattutto nella metà campo difensiva. A decidere il match è stato il tiro libero finale di Lonatica, glaciale dalla lunetta nei secondi conclusivi, che ha regalato agli sciclitani due punti pesantissimi in chiave salvezza. Grande la prestazione di Goi che, nonostante i recenti problemi fisici, ha stretto i denti disputando una prova di carattere e sostanza: top scorer dell’incontro con 20 punti, è stato protagonista anche di un generoso lavoro difensivo su Bellomo, guida e trascinatore dei padroni di casa. Determinante anche il contributo di Ragazzini nell’ultimo quarto per la vittoria: 11 punti complessivi nel periodo decisivo, impreziositi da tre triple consecutive che hanno tenuto in partita i bianconeri. Con questa vittoria la Meerkat Scicli aggancia Castanea a quota 8 punti in classifica e continua la propria corsa, ancora in salita, verso l’obiettivo salvezza. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato prossimo. Sarà ancora una trasferta in terra messinese con l’incontro con la “Peppino Cocuzza” per un’altra sfida fondamentale da affrontare con lo stesso spirito e la stessa determinazione.

Tabellini: Goi 20, Ragazzini 17, Burt 10, Lonatica 6, Garavini 5, Derick 5, Agbara 2, Taino, Sorrentino ne, Manenti ne, Giannone ne

