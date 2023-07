Medaglie d’oro per due atleti iblei della Koizumi Scicli Judo

Un successo dietro l’altro per due atleti della Koizumi Scicli judo di Maurizio Pelligra. All’European Cup Junior di Gradec in Slovenia Vincenzo Pelligra e Savita Russo sono saliti sul gradino più alto del podio conquistando entrambi la medaglia d’oro. Vincenzo Pelligra nella categoria 73 chilogrammi e Savita Russo nella categoria 63 chilogrammi. La Koizumi Scicli, sponsorizzata dall’azienda Ecodep, da anni è una fucina di atleti. Maurizio Pelligra è riuscito a fare amare la disciplina dello judo a ragazzi e ragazze che, nel tempo, sono cresciuti atleticamente raggiungendo ottimi risultati.

Nel mese di maggio scorso ad Aosta avevano già vinto due titoli nazionali nelle stesse categorie.

Dal campionato italiano juniores, svoltosi nel maggio scorso ad Aosta, la Koizumi Scicli aveva ha portato a casa due importanti titoli nazionali: la medaglia d’oro per Vincenzo Pelligra nella categoria 73 chilogrammi e la medaglia d’oro per Savita Russo nella categoria 63 chilogrammi. Lo stesso ora dalla Slovenia.

“Ancora medaglie d’oro per i ragazzi della Ecodep Koizumi Judo Scicli del maestro Maurizio Pelligra che riescono nell’impresa di conquistare altre medaglie d’oro, questa volta in _Slovenia – commenta l’assessore allo sport del Comune di Scicli, Peppe Puglisi – questi risultati sono il frutto di impegno, passione e sacrificio in una disciplina sportiva molto dura che richiede un notevole livello di resistenza e forza di volontà. Spero che questi ragazzi siano di esempio e di incoraggiamento per tanti giovani impegnati ogni giorno, non solo nello sport, per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Grazie da parte della città di Scicli”.