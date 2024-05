La 3B dell’IT.T. E. Majorana di Milazzo (Messina) vince la seconda edizione dei Campionati di Imprenditorialità

La mini-impresa S.O.S. JA <www.impresainazione.it/pagina_vetrina/s-o-s-ja/> della classe 3B – indirizzo Biotecnologie Sanitarie dell’I.T.T. E. Majorana di Milazzo (Messina) vince la seconda edizione dei *Campionati di Imprenditorialità*, la manifestazione aperta a qualsiasi laboratorio o esperienza d’imprenditorialità e orientamento portata avanti nelle Scuole Secondarie di II grado d’Italia. I Campionati sono organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

S.O.S. JA <www.impresainazione.it/pagina_vetrina/s-o-s-ja/> ha ricevuto il *Premio miglior Team dei Campionati di Imprenditorialità *e ha come principale obiettivo il recupero degli sversamenti di idrocarburi nelle acque marine prossime alle coste, con l’intento di contribuire in modo significativo alla salvaguardia e tutela degli ecosistemi marini e delle risorse idriche. La missione è intrinsecamente legata a garantire un corretto sviluppo delle attività economiche costiere, nel pieno rispetto del bioma marino. La mini-impresa ha sviluppato un prodotto innovativo e funzionale che si allinea con i principi della blue e circular economy. Questo prodotto mira a ridurre il tasso d’inquinamento causato dalla presenza di sostanze idrocarburiche oleose nel mare. L’impegno di S.O.S JA si estende oltre la mera mitigazione dell’inquinamento; mirando a stabilire una relazione sostenibile tra l’ambiente marino e la sensibilità umana, contribuendo attivamente alla pulizia e alla cura degli oceani.

S.O.S. JA è stata premiata per la capacità di individuare una soluzione innovativa in grado di garantire una migliore ecosostenibilità ambientale, applicando i principi scientifici appresi negli studi a favore del proprio territorio.

I vincitori saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Si tratta di un importante riconoscimento assegnato agli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie e che raccoglie sul sito di Indire i nominativi dei diplomati con 100 e lode o risultati vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. L’iscrizione all’Albo prevede una serie di agevolazioni come benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura, l’accesso e l’ammissione a tirocini formativi; la partecipazione a iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica; viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; benefici di tipo economico e altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.



