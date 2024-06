Arriva il caldo forte fortissimo. Intanto turisti a Ibla e tanti a fare il bagno a mare

Oggi, Ragusa sta vivendo una giornata di caldo intenso, con una temperatura massima prevista di 33°C alle ore 15 e una minima di 17°C registrata alle ore 6. Nonostante il cielo prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita in serata, la città è animata da numerosi turisti che visitano i monumenti di Ibla. Anche a Marina di Ragusa, molti residenti e visitatori stanno approfittando del clima per fare il bagno, godendosi il mare nonostante il cielo coperto. I venti soffiano moderati da Ovest-Nord-Ovest al mattino e da Nord-Ovest nel pomeriggio, per poi diventare deboli da Nord-Nord-Ovest in serata. L’intensità solare raggiungerà il suo picco alle ore 11 con un valore UV di 4.3.

Lunedì 17 Giugno

Domani si prevede una giornata all’insegna del sole e del caldo. La temperatura minima sarà di 19°C alle ore 6, mentre la massima raggiungerà i 34°C alle ore 14. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, senza nuvole. I venti soffieranno moderati da Ovest-Nord-Ovest al mattino, da Ovest al pomeriggio e deboli da Est in serata. L’intensità solare più alta si verificherà alle ore 13 con un valore UV di 10, quindi si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Martedì 18 Giugno

Anche martedì si prospetta una giornata calda e soleggiata, con temperature che varieranno tra i 18°C alle ore 6 e i 34°C alle ore 15. Il cielo sarà completamente sereno sia al mattino che al pomeriggio, mantenendosi tale anche in serata. I venti saranno deboli provenienti da Est al mattino e da Sud al pomeriggio, per poi calare del tutto in serata. L’intensità solare raggiungerà il suo picco alle ore 13 con un valore UV di 10.3.

In conclusione, i prossimi giorni a Ragusa saranno caratterizzati da sole e caldo, condizioni ideali per continuare a godersi le bellezze della città e il mare. Nonostante il cielo coperto di oggi, il clima favorevole ha comunque attratto molti turisti e bagnanti. Si raccomanda di mantenersi idratati e di proteggersi dai raggi solari durante le ore di punta.

