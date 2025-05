Donnalucata e la tragedia senza risposta: disposta l’autopsia per fare luce sulla morte del 26enne

A disporre l’esame autoptico è stato il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Monica Monego, titolare della procedura legata all’incidente del 3 maggio scorso allorquando, sulla circonvallazione di Donnalucata che collega il territorio sciclitano con Playa Grande e Marina di Ragusa, ha perso la vita un 26enne di Scicli.

Viste le condizioni del corpo del giovane, avvolto dalle fiamme, si è arrivati alla sua presunta identificazione attraverso la proprietà dell’autovettura, una Peugeot 208 che si è ridotta in carcassa a causa dell’incendio ma che ha mantenuto leggibile il numero del telaio. L’auto era intestata ad Edoardo Miceli, il giovane che si presume fosse alla guida al momento dell’incidente con una Fiat 500 condotta da una 23enne di Scicli per per mera fortuna non ha riportato importanti traumi.

La certezza sull’identità dovrebbe arrivare dall’esame del Dna e le cause del decesso dall’autopsia. Al vaglio della Polizia Locale, dei carabinieri e della magistratura la dinamica dell’incidente alla quale si sta lavorando per mettere assieme particolari ed elementi utili alla ricostruzione dell’evento mortale.

