Europee: arrivano i big. Elly Schlein questo martedì 28 maggio a Ragusa

RAGUSA – Martedì 28 maggio alle ore 17, il Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa ospiterà un evento di grande rilevanza politica con la partecipazione di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico e capolista in Sicilia e Sardegna per le prossime elezioni Europee. La Schlein sarà affiancata da importanti esponenti locali e regionali del partito.

L’incontro vedrà l’intervento di Lino Giaquinta, segretario provinciale del PD, Nello Dipasquale, deputato regionale del PD, e Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD. Sarà un’occasione per discutere di temi cruciali legati all’Europa e all’impegno del PD a Bruxelles, in vista delle imminenti elezioni europee.

Nello Dipasquale ha annunciato l’evento sui suoi profili social con un messaggio-invito: “Si parlerà di Europa e dell’impegno del partito a Bruxelles. Vi aspetto!”. Le sue parole sottolineano l’importanza di questo incontro come momento di confronto e di mobilitazione elettorale.

Elly Schlein, conosciuta per il suo impegno in ambito europeo e per le sue posizioni progressiste, è chiamata dar forza al Pd nelle regioni della Sicilia e della Sardegna, territori che necessitano di una voce forte e determinata a Bruxelles. La sua presenza a Ragusa testimonia l’attenzione del PD verso le specifiche esigenze del Sud Italia e l’intento di portare avanti una politica europea inclusiva e vicina ai cittadini.

L’evento al Centro Studi Feliciano Rossitto si preannuncia quindi come un appuntamento specifico per tutti gli interessati a discutere del futuro dell’Europa e del ruolo che il Partito Democratico intende giocare a livello comunitario. La partecipazione dei vertici regionali del partito sottolinea l’importanza strategica di questa tappa elettorale, in un momento cruciale per la politica italiana ed europea.

L’invito è aperto a tutti i cittadini che vogliono conoscere meglio le proposte del PD per l’Europa e confrontarsi direttamente con i propri rappresentanti.

