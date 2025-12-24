McDonald’s ha aperto al porto di Marina di Ragusa: l’unico in Italia letteralmente in riva al mare. FOTO GALLERY

Ha aperto ufficialmente ieri, al Porto turistico di Marina di Ragusa, il nuovo McDonald’s, registrando fin dalle prime ore una straordinaria affluenza di pubblico. Un’apertura molto attesa, che segna un passaggio importante non solo per il brand internazionale, ma anche per il territorio, grazie a un investimento che coniuga occupazione, innovazione e valorizzazione dell’area portuale.

Situato in via Livorno, all’interno del porto turistico, il nuovo McDonald’s rappresenta un caso praticamente unico nel panorama nazionale: è infatti l’unico ristorante McDonald’s in Italia letteralmente affacciato in riva al mare, a pochi metri dall’acqua, con una vista che rende l’esperienza ancora più suggestiva per residenti e visitatori.

Un nuovo punto di riferimento per Marina di Ragusa

L’apertura del locale – quinto McDonald’s in provincia di Ragusa – ha portato con sé 60 nuove assunzioni, con un team composto in larga parte da giovani provenienti dal Comune di Ragusa e dall’area limitrofa. Un dato che conferma il valore economico e sociale dell’investimento, in un contesto fortemente vocato al turismo.

Ieri mattina, il momento inaugurale è stato scandito dal taglio del nastro alla presenza delle autorità, seguito da una festa aperta al pubblico, con animazione e intrattenimento, che ha attirato numerose famiglie e curiosi, trasformando il porto in un luogo di grande vivacità.

Le parole del licenziatario

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Marina di Ragusa», ha dichiarato Vincenzo Trovato, licenziatario McDonald’s.

«Il nostro obiettivo è offrire momenti di convivialità e garantire un pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Con i nostri servizi e la nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, vogliamo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità».

Tecnologia, comfort e servizi per tutti

Il nuovo ristorante dispone di 220 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che consentono di ordinare in autonomia, personalizzando i menu e attendendo comodamente al tavolo. Un’innovazione che migliora l’esperienza del cliente e riduce i tempi di attesa.

Presente anche il McCafé, pensato come spazio di incontro durante tutta la giornata: dalla colazione alla pausa caffè, fino a un momento di relax con bevande calde, spremute fresche e prodotti da forno provenienti da aziende italiane.

Attenzione alle famiglie e ai più piccoli

Grande attenzione è stata riservata alle famiglie. All’interno del locale è stato realizzato uno spazio dedicato ai bambini, mentre all’esterno è presente un’area giochi affacciata sul porto. Il ristorante offre inoltre la possibilità di organizzare feste di compleanno a tema, un servizio sempre molto apprezzato.

Il McDonald’s di Marina di Ragusa è aperto tutti i giorni, dalla domenica al giovedì dalle 7:00 all’1:00, mentre il venerdì e il sabato è operativo 24 ore su 24.

© Riproduzione riservata