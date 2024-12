McDonald’s apre a Pozzallo: la sorpresa di Natale per la città. Ecco quando si inaugura

Pozzallo si prepara a festeggiare una grande novità: l’apertura del primo ristorante McDonald’s, in programma il prossimo 20 dicembre. Una sorpresa di Natale per i cittadini e per tutti coloro che frequentano la città, inclusi i turisti provenienti da Malta, che sbarcano al porto locale.

Il nuovo McDonald’s sorgerà in via Australia n. 54, una posizione strategica che permette di servire non solo Pozzallo, ma anche i centri vicini e l’area industriale, particolarmente attiva durante i giorni lavorativi.

Servizi innovativi e apertura H24

Il ristorante è stato progettato per offrire un’esperienza moderna e funzionale. Tra le caratteristiche principali, spiccano:

Servizio Drive : attivo 24 ore su 24 ogni venerdì e sabato.

: attivo 24 ore su 24 ogni venerdì e sabato. McCafé : pronto a deliziare i clienti con colazioni speciali, a partire dalle ore 7 del mattino.

: pronto a deliziare i clienti con colazioni speciali, a partire dalle ore 7 del mattino. Tavoli digitali : per un’interazione innovativa e personalizzata.

: per un’interazione innovativa e personalizzata. Spazi dedicati alle feste di compleanno, ideali per i più piccoli.

Lavori in corso per il grande debutto

Nelle ultime ore, i lavori nel cantiere di via Australia procedono senza sosta per assicurarsi che tutto sia pronto per l’inaugurazione. La struttura sarà gestita dalla stessa proprietà che già coordina i McDonald’s di Ragusa e Vittoria e che ha in programma un’ulteriore apertura al porto di Marina di Ragusa.

L’arrivo di McDonald’s a Pozzallo non rappresenta solo una novità gastronomica, ma anche un’occasione per ampliare i servizi destinati ai cittadini e ai visitatori. Con la sua posizione strategica, il ristorante promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca un pasto veloce o un momento di relax durante la giornata.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Pozzallo è pronta ad accogliere il nuovo McDonald’s, un luogo che unisce tradizione natalizia e modernità.

