“Mayday, non riusciamo a manovrare”: due imbarcazioni salvate dalla Guardia Costiera. Ecco cosa è successo a Marina di Ragusa e Pozzallo

Barche in difficoltà soccorse dalla Guardia Costiera di Pozzallo. Il primo allarme è scattato poco prima delle 19:30 di ieri, 15 aprile, quando una barca di circa 10 metri, battente bandiera di San Marino, ha lanciato una richiesta di aiuto mentre si trovava al largo di Marina di Ragusa, con il motore in avaria e quattro persone a bordo. Le condizioni meteo-marine avverse e il moto ondoso stavano riducendo pericolosamente la distanza dell’unità dalla costa, aumentando il rischio per l’equipaggio.

Immediato l’intervento della motovedetta CP 2113 della Guardia Costiera, che ha raggiunto l’imbarcazione intorno alle 20:30, verificando lo stato di salute dei quattro diportisti e scortando successivamente l’unità in porto, a Marina di Ragusa. Le operazioni, rese complesse dall’oscurità e dal mare agitato, si sono concluse con successo poco prima delle 21:30.

Un altro allarme alle 19.00



Poco dopo, intorno alle 19:00, un secondo allarme ha richiesto l’intervento della Capitaneria di Porto, questa volta nei pressi del Porto Piccolo di Pozzallo. Protagonista dell’episodio una barca a vela di circa 10 metri con bandiera francese, con a bordo cinque adulti, tutti successivamente sbarcati incolumi.

L’imbarcazione, in fase di avvicinamento al porto, per cause ancora in corso di accertamento, si è adagiata sul fondale sabbioso antistante il lungomare Raganzino, lanciando un “mayday” a causa dell’impossibilità di manovra e del pericolo creato dal continuo infrangersi delle onde. Le operazioni di soccorso via mare sono state giudicate troppo rischiose per la scarsa distanza dalla spiaggia e le condizioni del mare.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza, che hanno collaborato nelle delicate fasi dello sbarco dell’equipaggio. Fortunatamente, non si segnalano feriti né problemi di inquinamento ambientale. L’imbarcazione è attualmente monitorata, in attesa di essere rimossa non appena le condizioni del mare lo consentiranno.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

