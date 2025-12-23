Maxi concorsi alla Regione siciliana: 1.154 opportunità

Nuova spinta al rinnovamento della macchina amministrativa regionale. La Regione Siciliana ha dato il via libera a nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 322 funzionari a tempo pieno e indeterminato e alle progressioni verticali per 832 dipendenti interni. Un intervento strategico che rientra nelle procedure previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 e che punta a favorire il ricambio generazionale e il rafforzamento delle competenze nella pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro nuovi avvisi di selezione, che si aggiungono ai due già emanati nei mesi scorsi, completando così il pacchetto concorsuale programmato per l’anno in corso. Gli avvisi sono consultabili nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Dipartimento.

Nel dettaglio, i concorsi riguardano l’assunzione di 322 funzionari ex categoria D, così suddivisi: 60 unità per il profilo di funzionario tecnico nei settori della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, dello sviluppo produttivo, della promozione del territorio e della pianificazione territoriale; 52 unità nei profili di ispettore del lavoro e funzionario ispettivo; 10 unità nel profilo di funzionario tecnico per i beni culturali con specializzazione in archeologia; 200 unità destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione degli avvisi sul portale nazionale InPA, attraverso la piattaforma ufficiale www.inpa.gov.it.

Parallelamente ai nuovi concorsi, è stato pubblicato anche l’avviso relativo alle progressioni verticali riservate al personale già in servizio. In base a quanto previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto, 536 dipendenti dell’area dei coadiutori potranno accedere all’area degli assistenti, mentre 296 dipendenti dell’area degli assistenti potranno transitare in quella dei funzionari.

Le domande per le progressioni verticali potranno essere presentate attraverso il “Portale del dipendente” a partire dal 7 gennaio e fino al 6 febbraio 2026. Un percorso che mira a riconoscere competenze, esperienza e professionalità maturate negli anni, offrendo nuove opportunità di crescita all’interno dell’amministrazione regionale.

