Maurizio Landini (Cgil) fa sopralluogo ai cantieri della Ragusa – Catania: “Infrastrutture vitali”

Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha recentemente visitato la provincia di Ragusa, ponendo particolare attenzione al tema delle infrastrutture durante il sopralluogo al cantiere di raddoppio della superstrada Ragusa-Catania. Durante l’incontro con la stampa, Landini ha affrontato anche altre questioni cruciali per il sistema Paese, come il salario minimo, l’occupazione giovanile, la sanità e la qualità del lavoro.

L’obiettivo di Landini è stato sottolineare l’importanza delle infrastrutture, sia stradali che sociali, per il progresso del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno e della Sicilia. Landini ha evidenziato che le infrastrutture, che includono non solo le strade e le ferrovie, ma anche scuole, ospedali e asili, possono fare una differenza significativa per lo sviluppo socio-economico.

Il segretario generale della CGIL ha ribadito la necessità di investire non solo nelle infrastrutture materiali, come la nuova superstrada, ma anche nelle fonti rinnovabili e nelle infrastrutture sociali. Landini ha sottolineato che questa non riguarda solo la realizzazione di nuove strade, ma riflette la visione che si ha per la Sicilia e l’Europa nei prossimi anni.

Durante l’incontro con la stampa, Landini ha denunciato anche alcune criticità presenti nel sistema Paese. Ha sottolineato la mancanza di ascolto del sindacato da parte del governo, la necessità di contrastare l’evasione fiscale, il rinnovo dei contratti e la difesa dell’indipendenza della magistratura. Landini ha ribadito che il governo deve impegnarsi nel dialogo e nel confronto con il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali, poiché sono questi soggetti a tenere in piedi il Paese e contribuire al suo sviluppo.

Durante la sua visita, Landini ha partecipato anche a un’assemblea presso la Metra, dove sono stati affrontati temi come i contratti e il potere d’acquisto dei salari. È emersa la richiesta dei lavoratori di un aumento reale delle retribuzioni, prendendo come esempio il modello tedesco in cui il governo invita attivamente il settore privato ad aumentare le retribuzioni per far fronte all’inflazione e al caro vita. Si è evidenziata la necessità che il governo italiano segua una logica simile e promuova politiche che favoriscano il rinnovo dei contratti e l’aumento delle retribuzioni.

Infine, Landini ha espresso preoccupazione riguardo alla liberalizzazione dei subappalti e ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente la situazione per evitare rischi di corruzione e infiltrazioni criminali. È necessario preservare la qualità e la sicurezza del lavoro e rispettare i contratti di lavoro.