Matteo Collura ha aperto “Lib(e)ri a Ragusa”. Si prosegue con nuove presentazioni, video e passeggiate

E’ stato lo scrittore e giornalista Matteo Collura ad aprire ieri sera la nuova edizione della rassegna “Lib(e)ri a Ragusa” promossa con l’obiettivo di valorizzare i libri, gli autori e gli editori locali ma anche per avviare, come spiegato da Giorgio Massari in fase di apertura, un nuovo confronto sulla città, sul territorio, sulla nostra storia. Libri di autori locali per rileggere la città e guardare alle prospettive future. Ieri sera l’intervento di Collura in apertura di questa ottava edizione con la conferenza sui libri quali compagni di vita, perche’ ci aiutano a crescere, ci accompagnano nella nostra formazione, ci permettono di migliorarci. E in un mondo in cui si legge di meno o si consuma cultura sempre in modo minore, anche da questa rassegna letteraria si lancia un appello ad avere un miglior rapporto con i libri.

Ieri sera anche due momenti importanti con la prima edizione del premio dedicato al giornalista ibleo Giovanni Spampinato e con la prima edizione del premio letterario Lib(e)ri a Ragusa ed ancora l’omaggio a Carmelo Campanella. Infine il concerto con Marco Cascone e Daniele Ricca. Il fitto programma della rassegna prosegue questo venerdì, sabato per poi concludersi domenica con decine di presentazioni tutte in centro storico. Previste anche passeggiate e cortometraggi. A seguire il programma dettagliato.