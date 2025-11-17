Master in Management e Internazionalizzazione: nuova opportunità universitaria a Ragusa per 30 iscritti

Ragusa consolida il suo ruolo di centro di eccellenza per l’istruzione e l’economia sostenibile con l’istituzione di un nuovo Master di primo livello legato al Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (MIES) dell’Università di Catania. La sede ragusana ospiterà il percorso formativo dedicato ai Processi di Internazionalizzazione d’Azienda, frutto della collaborazione tra l’Ateneo, il Consorzio Universitario e le imprese del territorio.

Il Master nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze avanzate nella gestione aziendale sostenibile e nelle strategie di internazionalizzazione, rispondendo alle esigenze delle imprese locali e al crescente interesse per l’economia green nel Mezzogiorno. L’iniziativa è guidata dal prof. Pierluigi Catalfo, presidente del Corso di Laurea MIES, e dalla prof.ssa Agata Matarazzo, coordinatrice del Master.

L’assessore all’Università del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, sottolinea l’importanza del progetto: “Negli ultimi anni Ragusa è passata da un solo corso di laurea in Lingue a un’offerta formativa diversificata e di eccellenza, con corsi in Economia Sostenibile, Agraria, Scienze Motorie e ora anche un Master di primo livello. I numeri delle iscrizioni confermano l’attrattiva della sede ragusana, con 274 nuovi iscritti quest’anno e possibilità di incremento grazie alle iscrizioni ancora aperte alla Laurea Magistrale in Lingue.”

Le iscrizioni al nuovo Master rimarranno aperte fino al 15 gennaio 2026, con un massimo di 30 partecipanti. Il bando completo e tutte le informazioni sul percorso sono disponibili sul sito dell’Università di Catania al seguente link: Bando Master MIES

