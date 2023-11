Mastelli con micro chip per tracciare la differenziata e quantificare la produzione di rifiuti. Dal nuovo anno Scicli riqualifica la raccolta

Comune ed Impregico insieme per creare un servizi di raccolta differenziata al passo con i tempi e rimodulare alcuni sistemi per lo smaltimento dei rifiuti. Il nuovo progetto-percorso è stato presentato dai responsabili della ditta pugliese, subentrata nell’ottobre del 2022 alla Tech Servizi nell’appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dagli amministratori e dai tecnici comunali. Si guarda ad un coinvolgimento della comunità in un piano che rimodula la raccolta differenziata e che investe nella formazione e conoscenza dei sistemi di tutela ambientale. In questo progetto saranno coinvolti i bambini delle scuole ai quali si rivolgeranno la stessa ditta Impregico con momenti di formazione ed informazione.

Le novità a partire dal nuovo anno.

“Ci sarà l’utilizzo di mastelli con micro chip per tracciare una differenziata precisa e puntuale riuscendo a quantificare la produzione di rifiuti per ogni famiglia – spiega il sindaco Mario Marino – da Coripet abbiamo appreso che con le tre macchine mangia plastica ed una Conad siamo tra i primi cinque posti a livello nazionale come conferimento e quindi come progetto di sostenibilità sull’impatto ambientale. Presto partiranno i due C.C.R., i centri comunali di raccolta, uno imminente in contrada San Biagio e l’altro in fase di progettazione in contrada Zagarone. Ci saranno anche sei Isole ecologiche di cui due a Scicli e quattro nelle borgate. Saranno attrezzate con un sistema di video sorveglianza ed intelligenza artificiale; il cittadino entrerà utilizzando la tessera sanitaria personale per conferire ed essere monitorato per la tariffa finalizzata e puntuale. In sinergia con Impregico lavoreremo per avere pronte tutte le spiagge del nostro litorale con tutti i requisiti e servizi necessari per accogliere turisti e non entro le festività di Pasqua 2024”.

L’abbandono illecito dei rifiuti: al lavoro la Polizia locale con una task force guidata dalla comandante Maria Rosa Portelli.

“Dallo scorso 10 ottobre è in atto la nuova normativa che prevede per chi abbandona rifiuti un reato penale che andrà punito da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro – spiega ancora il primo cittadino – è stato istituito un servizio di monitoraggio telecamere finalizzato all’abbandono rifiuti e nell’ultima settimana sono già state multate più di otto persone. Speriamo che ciascuno di noi faccia la propria parte ed invito i cittadini a pensare che Scicli è patrimonio di tutti e che non può essere deturpato con l’abbandono indiscriminato di rifiuti”.