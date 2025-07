Marzamemi, sesso in pieno giorno sulla scogliera: il video finisce in chat e diventa virale

Non è una kiss cam, e non c’è musica dei Coldplay a fare da colonna sonora. Questa volta, a finire sotto i riflettori – o meglio, sotto l’obiettivo di una videocamera indiscreta – è stata una coppia sorpresa in una prestazione sessuale in pieno giorno, in una delle zone più frequentate della costa sud del Siracusano: la scogliera del Cavettone, tra Marzamemi e Portopalo.

La scena, diventata virale in poche ore, è stata immortalata da uno o più “guardoni” (o “voyeur”, per chi preferisce l’espressione più raffinata), che, invece di limitarsi a osservare, hanno deciso di registrare tutto. Il video – dettagliato e inequivocabile – è finito immediatamente in circolazione sulle chat di WhatsApp, generando reazioni di ogni tipo tra incredulità, ironia e indignazione.

Se da un lato il gesto della coppia appare sconsiderato, vista la totale assenza di privacy in quel tratto di litorale molto frequentato – soprattutto in estate – dall’altro si apre ora un fronte legale ben più complesso: da un lato la violazione della pubblica decenza, dall’altro la possibile diffusione illecita di immagini intime. Entrambi reati, entrambi con conseguenze penali.

Chi ha filmato e diffuso rischia una denuncia, così come i protagonisti del video, che avrebbero potuto – e dovuto – scegliere un luogo meno esposto. In ogni caso, la performance a cielo aperto si è trasformata in un fenomeno virale che, al di là del clamore, potrebbe ora costare molto caro a tutti gli attori coinvolti.

© Riproduzione riservata