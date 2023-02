Carnevale: Martedi grasso e…più caro. Ingredienti per i dolci con prezzi alle stelle

I dolci tradizionali del Carnevale stanno subendo un aumento di prezzo a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, in particolare uova e farina. Secondo i dati raccolti dalle Camere di Commercio e analizzati da Bmti, sebbene ci siano stati alcuni segnali di ribasso all’inizio dell’anno, i prezzi delle materie prime rimangono storicamente alti.

Il costo della farina

La farina, ad esempio, ha subito un calo del 3,4% a febbraio rispetto a gennaio a causa del ribasso delle quotazioni del grano tenero, ma rimane comunque più alta del 13,6% rispetto all’anno scorso e del 36,9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Anche i prezzi delle uova sono rimasti storicamente alti a causa dell’offerta limitata e dell’aumento della domanda sia a livello nazionale che internazionale. Il prezzo delle uova di taglia L provenienti da allevamenti a terra, formulato dalla Commissione Unica Nazionale, è salito fino a raggiungere i 2,45 euro/kg, registrando un aumento del 51,2% rispetto all’anno precedente.

Ancora elevati i prezzi del latte

Nonostante un parziale calo dei prezzi del latte spot (il latte venduto in cisterna al di fuori dei contratti tra allevatori e industria) a partire da dicembre 2022 (-4,8% a febbraio rispetto a gennaio), i prezzi attuali rimangono ancora elevati (+13,9% rispetto all’anno precedente) a causa dell’aumento dei costi di produzione, come i mangimi e l’energia, e della ridotta produzione in Europa.

Tuttavia, i prezzi del burro sono stati più stabili, con un crollo del 24% rispetto al 2022 e una diminuzione significativa dei prezzi all’ingrosso a partire da novembre dello scorso anno dopo i valori record raggiunti in precedenza.

(fonte AGI)