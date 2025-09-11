Marina Gourmet 2025: tre giorni di gusto, spettacolo e chef stellati a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa si prepara a diventare la capitale del gusto con la seconda edizione di Marina Gourmet, in programma dal 27 al 29 settembre 2025. Una manifestazione che unisce cibo, vino, spettacolo e cultura per valorizzare le eccellenze enogastronomiche siciliane e sostenere il turismo nella splendida cornice del lungomare Andrea Doria e di piazza Duca degli Abbruzzi.

Un festival che celebra la cucina siciliana

Promosso dal Comitato del Gusto con il sostegno del Comune di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e del Libero Consorzio comunale, Marina Gourmet 2025 porta in scena tre giornate di degustazioni, masterclass, talk, cene di gala e spettacoli dal vivo. L’obiettivo è chiaro: raccontare la ricchezza della cucina siciliana, le produzioni vitivinicole e il valore dell’incontro tra grandi professionisti del settore.

Il programma di Marina Gourmet 2025

Sabato 27 settembre – In piazza Duca degli Abbruzzi alle 20.30 la presentazione ufficiale con la premiazione di tre eccellenze del food: Enzo Giummarra, Rita Russotto ed Enrico Russino (Gli Aromi) e Pierpaolo Ruta (Antica Dolceria Bonajuto). A seguire lo spettacolo comico di Alberto Farina e il concerto gratuito di Morgan.

Domenica 28 settembre – Dalle 18, sul lungomare Andrea Doria, apertura dei banchi di degustazione e masterclass d’autore al ristorante Zefiro. La giornata culminerà con la cena di gala stellata al ristorante Votavota, con chef del calibro di Vincenzo Candiano (Locanda Don Serafino), Francesco Patti (Coria), Giovanni Santoro (Shalai), Michele Spadaro (Pashà) e i padroni di casa Giuseppe Causarano e Antonio Colombo.

Lunedì 29 settembre – Al ristorante Votavota, dalle 15, il concorso “Chef Rivelazione 2025” vedrà sfidarsi nove giovani chef siciliani. Nel pomeriggio, masterclass a Zefiro e, alle 19, la premiazione ufficiale. Gran finale al Lido Azzurro da Serafino, con la cena firmata dagli chef del Comitato del Gusto.

Turismo ed enogastronomia: un binomio vincente

Con Marina Gourmet 2025, Marina di Ragusa consolida la sua vocazione turistica anche a fine estate, puntando su un’offerta che unisce eccellenza gastronomica, intrattenimento e cultura. Una vetrina prestigiosa per chef, produttori e aziende, ma anche un’occasione unica per residenti e visitatori di vivere tre giornate all’insegna del buon cibo e della convivialità.

