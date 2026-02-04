Marina di Ragusa, paura per una donna e il suo cane: randagio aggressivo blocca piazza Duca

Momenti di grande tensione a Marina di Ragusa lo scorso 2 febbraio 2026, quando una donna, mentre passeggiava al guinzaglio con il proprio cane di piccola taglia, è stata bloccata da un cane randagio di grossa taglia. L’episodio, verificatosi intorno alle 19:30 in Piazza Duca degli Abruzzi, ha generato un immediato rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a mettere in pericolo l’incolumità della donna e di sua madre, persona con disabilità presente al momento.

Secondo quanto riportato nella segnalazione inviata alle autorità competenti, la donna ha cercato di rifugiarsi all’interno di un bar, ma il randagio ha seguito lei e il cane anche all’interno dell’esercizio. Per circa un’ora, la situazione è rimasta critica, con il cane randagio che impediva qualsiasi movimento e costringeva la donna a frapporsi fisicamente tra i due animali per evitare un contatto diretto.

Il pericolo non si è esaurito neanche al momento di raggiungere l’autovettura: solo grazie all’intervento di un passante, un noto veterinario della zona, la donna è riuscita a far salire il proprio cane in sicurezza. Il randagio ha continuato a seguire l’auto per un tratto.

L’episodio non è isolato. Da mesi, infatti, a Marina di Ragusa si registrano numerosi episodi legati a un branco di circa nove cani randagi caratterizzati da comportamenti aggressivi, responsabili anche di attacchi a gatti e già oggetto di ripetute denunce dei cittadini. La situazione, evidenzia la segnalazione, espone quotidianamente la popolazione a rischi concreti, limitando la libertà di movimento e rendendo necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

La donna chiede quindi l’intervento urgente per la gestione del randagio e la rimozione del rischio attuale, nonché l’adozione di misure strutturali di controllo del randagismo sul territorio, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La segnalazione è stata inviata alla Prefettura e agli organi di stampa per garantire massima attenzione alla questione.

