Marina di Ragusa, nasce il Comitato “L’antenna non la vogliamo”

I recenti cantieri in corso d’opera presenti in contrada Nave, e nello specifico in via Ammiraglio Luigi Rizzo, stanno contribuendo a modificare la morfologia del territorio di Marina di Ragusa. I motivi dei lavori risiedono nell’allocazione di un’antenna telefonica alta oltre 25 metri e distante poco più di una ventina di metri dalle abitazioni limitrofe. Per questo motivo, è nato il comitato spontaneo “L’antenna non la vogliamo”, formato da alcuni residenti di Marina. Il comitato esprime preoccupazione per l’impatto ambientale e le possibili ricadute sulla salute pubblica.

Le richieste del comitato

Gli effetti collaterali dovuti a un’antenna telefonica di questa portata, spiega il comitato, non solo riguardano la salute delle persone che vivono nelle vicinanze, ma rappresentano anche un notevole impatto paesaggistico sul territorio. L’antenna sorge infatti su una delle vie di accesso più importanti di Marina di Ragusa, costituendo il preludio di accoglienza e il biglietto da visita per i migliaia di turisti che si recano nella nostra località, vanto e fiore all’occhiello di tutta la comunità.

Il costituente comitato spontaneo formato dai residenti di Marina di Ragusa chiede un’interrogazione pubblica su quanto è stato messo in cantiere e promuove l’interruzione dei lavori con ricollocazione dell’antenna su altri terreni lontani dal centro abitato.

