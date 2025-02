Marina di Ragusa: alunni al freddo alla scuola Quasimodo per mancanza di gasolio

Temperature rigide e disagi per gli alunni dell’istituto comprensivo Quasimodo di via Portovenere, a Marina di Ragusa, dove l’impianto di riscaldamento è rimasto fermo a causa della mancanza di gasolio. Una situazione che sta creando malumori tra i genitori, preoccupati per il benessere dei propri figli, costretti a seguire le lezioni in aule gelide.

Disagi e mancanza di manutenzione

Il problema del riscaldamento non è l’unico nodo critico per la scuola: alcune aule presentano infissi malmessi che non garantiscono un adeguato isolamento termico, peggiorando ulteriormente le condizioni all’interno dell’istituto. La mancanza di un piano di manutenzione straordinaria e la scarsità di risorse destinate alla scuola hanno portato a una situazione che sta diventando sempre più difficile da gestire.

Dopo un’estate prolungata, il brusco calo delle temperature ha messo in evidenza le difficoltà logistiche e organizzative nella gestione dei servizi essenziali per gli istituti scolastici. Il problema del riscaldamento nelle scuole, infatti, è una criticità che si ripresenta ogni anno, ma che continua a rimanere irrisolta.

Una soluzione non più rinviabile

Di fronte al disagio vissuto dagli alunni e dal personale scolastico, si rende necessario un intervento immediato per garantire il ripristino del riscaldamento e condizioni adeguate per lo svolgimento delle lezioni.

