Marina di Modica cambia volto: l’eco-mostro diventa un gioiello dell’ospitalità di lusso. (Foto in anteprima)

Per anni è stato un’ombra nel paesaggio di Marina di Modica: una struttura incompiuta, un ecomostro che dominava lo skyline della località balneare, diventando simbolo di attese disilluse e di uno sviluppo mai realmente compiuto. Oggi, però, quel capitolo si chiude per lasciare spazio a una nuova storia, fatta di eleganza, ospitalità e rilancio turistico. Mercoledì 7 febbraio, il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica – Tapestry Collection by Hilton aprirà ufficialmente le sue porte, segnando un momento storico per l’area. Il Gruppo Minardo, promotore del progetto, ha trasformato un edificio abbandonato in una struttura ricettiva di alto livello, pronta a rispondere alle esigenze di un turismo sempre più attento alla qualità e al comfort.

Un nuovo simbolo per Marina di Modica

“Non si tratta solo di un nuovo hotel, ha dichiarato Raimondo Minardo, soddisfatto e visibilmente orgoglioso di ciò che come gruppo e come famiglia sono riusciti a fare, ma di un autentico cambio di prospettiva per Marina di Modica. Fino a pochi anni fa, la frazione balneare di Modica soffriva la mancanza di strutture ricettive adeguate ad un flusso turistico sempre più esigente. Oggi, invece, si inserisce con più forza nelle rotte del turismo d’elite, grazie a una struttura capace di competere con le migliori realtà dell’ospitalità siciliana. Il Terradamari Resort & Spa, incastonato a pochi passi dal mare cristallino, si distingue per il suo design raffinato, camere e suite esclusive, una spa all’avanguardia e servizi studiati per offrire un’esperienza su misura per ogni ospite. Un progetto che non solo risponde alle aspettative del turismo contemporaneo, ma che innalza lo standard dell’ospitalità in tutta la zona.

Dall’incompiuto al capolavoro: il riscatto di un luogo

È impossibile ignorare, per Raimondo Minardo, il valore simbolico di questa trasformazione. Dove un tempo c’era un edificio lasciato al degrado, ora sorge un resort di lusso, portando con sé un messaggio chiaro: il territorio può essere valorizzato senza snaturarne l’anima. Il recupero di questa struttura rappresenta un modello di come, con visione e investimenti mirati, sia possibile trasformare il passato in un’opportunità.

Un weekend di Open Day per scoprire il resort

Per permettere a tutti di scoprire questa nuova eccellenza, il Terradamari Resort & Spa aprirà le sue porte al pubblico nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, con un evento Open Day dalle 11:00 alle 19:00. Un’occasione per visitare gli spazi esclusivi, immergersi nelle atmosfere eleganti del resort e comprendere il valore di questa straordinaria metamorfosi. L’inaugurazione ufficiale vedrà la partecipazione di autorità, stampa e operatori del settore turistico, sottolineando l’importanza di questa apertura non solo per Modica, ma per tutto il territorio ibleo.

Un nuovo capitolo per il turismo modicano

Con il Terradamari Resort & Spa, Marina di Modica si allinea alle più rinomate destinazioni di lusso in Sicilia, attirando un turismo di qualità che premia strutture capaci di offrire esperienze autentiche e servizi di alto livello. Una sfida vinta, un traguardo raggiunto e un nuovo inizio per un luogo che finalmente può mostrare il suo vero potenziale.

© Riproduzione riservata