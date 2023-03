Marina di Acate avrà una scuola materna

Di Francesca Cabibbo

Marina di Acate avrà una scuola materna. Il ministero ha approvato ed autorizzato la richiesta di istituzione della nuova scuola nella frazione. I locali saranno messi a disposizione dal comune.



A Marina di Acate vivono da tempo numerose famiglie di lavoratori immigrati, in gran parte impegnati nei lavori dei campi nelle aziende agricole della zona.

Si tratta di famiglie giovani che finora non hanno avuto la possibilità di mandare a scuola i loro figli. La sezione della scuola materna permetterà di colmare un gap.



Si tratta di servizi essenziali che nella frazione finora non ci sono mai stati. Nata come frazione balneare, abituale luogo di villeggiatura degli acatesi, si è via via trasformata in punto di riferimento anche per i tanti lavoratori che si sono insediati nelle campagne, spesso in situazione di grave disagio abitativo.

Nella frazione, finora, i servizi comunali sono mancati quasi del tutto. Solo alcuni esercizi commerciali facevano da riferimento in estate.

SI COLMA UN GAP



A Marina di Acate c’è una chiesa estiva, il Presidio Caritas che eroga alcuni servizi, da poco più di un anno c’è anche una comunità religiosa, con la presenza delle Suore Carmelitane Missionarie. Proprio le suore hanno animato e garantito, nell’ultimo anno, servizi per i bambini più piccoli e sostegno scolastico per i ragazzi.

Lo scorso anno il sindaco, Giovanni Di Natale, ha inoltrato la richiesta di una nuova scuola materna. Ora è arrivato il si del Ministero. Vi sono già 26 bimbi iscritti e si formerà, per ora, una classe. I locali saranno presi in affitto con un bando.

A breve sarà istituto anche uno sportello comunale per permettere di fruire dei servizi di alcuni uffici senza recarsi nella cittadina ed un servizio di pullman per collegare la frazione balneare ad Acate.