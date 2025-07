Maria Rita Schembari, la presidente della Provincia che sa anche impastare il pane. VIDEO

Maria Rita Schembari, presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha lasciato per un giorno le vesti istituzionali per indossare quelle della donna di casa, capace di impastare il pane “alla vecchia maniera”, con briula e scaniaturi, come facevano le nonne. È accaduto domenica 6 luglio, durante la Festa del Grano organizzata dall’associazione femminile 8 Marzo, un appuntamento che ormai da anni celebra la cultura contadina e la tradizione gastronomica di Chiaramonte Gulfi.

Inaspettata, la Schembari è arrivata tra gli stand senza annunci. Ma è bastato vederla sedersi accanto alle donne dell’associazione, sedersi con naturalezza alla briula e iniziare a lavorare l’impasto, per far calare il silenzio e poi l’applauso. “Me l’ha insegnato mia nonna”, ha detto mentre maneggiava la pasta dura, citando con un sorriso le strofe di una filastrocca antica che scandiva ogni passaggio. Un gesto semplice, ma potente: un atto di identità che ha commosso e conquistato i presenti.

La Festa del Grano

La scena ha catturato il cuore della Festa del Grano, un evento che mescola folklore, sapori, storia e passione. Accanto alla lavorazione artistica del pane, ai mercatini, alla musica popolare e al profumo del pane cunzatu, la dimostrazione della presidente ha ricordato a tutti che le tradizioni non sono soltanto memoria, ma radici vive che ancora parlano.

Dopo aver impastato e infornato, alla Schembari è stato donato proprio il pane che aveva contribuito a creare. Un gesto simbolico, ma profondamente rappresentativo di una Sicilia che, tra innovazione e modernità, sa ancora guardare al passato per ritrovare se stessa.

