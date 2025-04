Maria Monisteri nel nuovo Consiglio del CONI Sicilia: un riconoscimento che premia lo sport ibleo

Una notizia che porta lustro a Modica e a tutto il territorio ibleo: Maria Monisteri, Sindaco della città della Contea, è stata ufficialmente nominata tra i componenti della nuova giunta del CONI Sicilia, accanto ad autorevoli esponenti dello sport isolano. Un ingresso che non solo conferma il suo impegno per la promozione dello sport sul territorio, ma rappresenta anche un forte segnale di riconoscimento istituzionale per l’area ragusana all’interno del panorama sportivo regionale. La nomina è giunta nel corso dell’assemblea tenutasi a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove è stato eletto il nuovo presidente del CONI Sicilia: Enzo Falzone, dirigente catanese già attivo da anni nel mondo dello sport dilettantistico. Falzone succede a Sergio D’Antoni, figura storica e punto di riferimento per il CONI in Sicilia. “Sono emozionato – ha dichiarato Falzone – perché ricevere il riconoscimento del mondo sportivo mi stimola a dare il massimo. Sarà fondamentale il gioco di squadra, puntare su una programmazione chiara”.

E proprio in questo spirito di squadra si inserisce la presenza di Maria Monisteri nella nuova squadra di governo del Comitato Regionale. Già delegata del CONI per la provincia di Ragusa, Monisteri porta con sé una profonda conoscenza del territorio e una lunga esperienza maturata in ambito istituzionale e sociale. Il suo ruolo sarà strategico per rappresentare le istanze e le progettualità dello sport ibleo all’interno di un organismo che ambisce a rafforzare la rete sportiva siciliana, valorizzando talenti, strutture e sinergie tra le diverse realtà locali. La giunta del CONI Sicilia sarà composta, oltre che dal presidente Falzone e da Maria Monisteri, da volti noti e autorevoli del panorama sportivo isolano: Sergio D’Antoni (presidente uscente), Sergio Parisi (presidente della Federazione Italiana Nuoto), Sandro Morgana (presidente FIGC-LND Sicilia), Sandro Pagaria (pallamano, FIGH), Maria Cristina Correnti (basket, FIP) e Fabio Gioia (presidente regionale ASC). L’elezione di Monisteri in questo consesso rappresenta anche un simbolo di attenzione verso la parità di genere nelle istituzioni sportive e un riconoscimento alla capacità delle amministratrici locali di farsi portavoce di valori autentici come l’inclusione, il fair play e la promozione dello sport giovanile.

