“Mare senza frontiere”: sono state 261 le persone con disabilità che hanno avuto accesso alle spiagge iblee

Il progetto “Mare senza frontiere” dell’ASP di Ragusa è giunto alla sua quinta edizione, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle spiagge del litorale ibleo per le persone con disabilità. Durante questa edizione, il progetto ha preso in carico 261 persone con disabilità e ha realizzato 1.184 interventi complessivi.

IL SERVIZIO

Samot Ragusa e Samot Onlus hanno fornito supporto e accompagnamento ai soggetti disabili attraverso operatori socio-sanitari. Sono state dieci le postazioni allestite lungo le litorale, da Acate ad Ispica, garantendo spazi adeguati e attrezzature per le attività. Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto con gli otto comuni rivieraschi per la fornitura di queste strutture.

Il progetto ha ricevuto numerose attestazioni di stima dagli utenti e dalle loro famiglie, dimostrando il suo valore e l’opportunità di integrazione sociale che offre. L’ASP di Ragusa è impegnata a continuare a perfezionare il servizio e a promuovere il concetto di “turismo accessibile”. Il progetto dimostra come il mare possa diventare un veicolo di pari opportunità e benessere per tutti, contribuendo a rendere la provincia di Ragusa un luogo inclusivo e ospitale per le persone con disabilità.