Maratona di Ragusa: il 18 gennaio strade chiuse e bus deviati per la manifestazione sportiva

Giornata di modifiche importanti alla viabilità urbana e extraurbana quella di sabato 18 gennaio 2026, quando la città sarà attraversata da una manifestazione sportiva, la Maratona di Ragusa, che comporterà chiusure temporanee, divieti di sosta e variazioni al servizio di trasporto pubblico locale. Le misure, predisposte per garantire la sicurezza degli atleti e dei cittadini, interesseranno diverse zone del centro urbano, dei quartieri periferici e delle principali arterie di collegamento.

Fin dalle prime ore del mattino scatteranno i primi provvedimenti. Dalle 7 alle 10.30 sarà interdetto il transito veicolare in via Feliciano Rossitto, nel tratto compreso tra viale Europa e via Aldo Moro. Successivamente, dalle 9 alle 15, il blocco della circolazione riguarderà numerose strade cittadine nei due sensi di marcia, inclusi i mezzi del trasporto pubblico urbano, con l’unica eccezione per i veicoli di soccorso.

Le chiusure interesseranno tratti centrali e altamente trafficati come Corso Italia, via XXIV Maggio, Corso Mazzini, viale Margherita, piazza G.B. Odierna e le vie che conducono al cuore del centro storico. La circolazione sarà inoltre sospesa temporaneamente lungo l’intero percorso della gara, con blocchi dinamici che scatteranno esclusivamente al passaggio degli atleti e verranno rimossi subito dopo il transito dell’ultimo concorrente, segnalato dagli organizzatori.

Particolare attenzione è stata riservata all’area dell’ospedale Giovanni Paolo II. Nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12 si consiglia, per ridurre i disagi, di utilizzare preferibilmente la SP 25 Ragusa–Marina di Ragusa per i collegamenti con la fascia costiera e con il Comune di Santa Croce Camerina. È comunque garantito il passaggio per i residenti e per chi deve accedere o uscire dal presidio ospedaliero, con il supporto diretto degli organizzatori.

Previsti anche estesi divieti di sosta con rimozione forzata: dalle 6 alle 12 su via Feliciano Rossitto e dalle 7 alle 15 su Corso Vittorio Veneto e via Don Ascenzo Gurrieri. I veicoli parcheggiati lungo il percorso di gara potranno riprendere la marcia solo previa autorizzazione del personale addetto alla sicurezza, presente agli incroci e nei punti più sensibili.

Sul fronte del trasporto pubblico, le linee urbane 1 e 3 subiranno deviazioni dalle 9 alle 15, limitando il percorso fino alla zona del Santissimo Trovato. Nella stessa fascia oraria il capolinea dei bus diretti a Ragusa Ibla, sia in arrivo che in partenza, sarà temporaneamente spostato sulla Circonvallazione Ottaviano, nei pressi della chiesa del Santissimo Trovato. Il servizio tornerà regolare a partire dalle 15.

