“Manita” della PVT: quinta vittoria consecutiva e secondo posto in classifica

La PVT Modica del 2025 è un’auto di Formula Uno lanciata su un lungo rettilineo: fermarla è un’impresa. Ci ha provato la Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata ma anche la formazione di coach Alminni si è dovuta inchinare a questo meraviglioso collettivo. Per le ragazze allenate da Luca D’Amico si tratta della quinta vittoria consecutiva, l’ottava se consideriamo le ultime nove, lasso di tempo durante il quale la PVT ha collezionato ben 25 punti. E, in attesa del match della domenica tra Marsala e Fasano, a Modica si godono un sabato sera da seconde in classifica. Pazzesco se pensiamo agli obiettivi di inizio stagione. Contro le volenterose campane che presentavano le ex Gervasi e Vujko, Modica ha giocato punto nel primo set fino all’allungo decisivo sul 18-18 grazie ad una prestazione maiuscola di Alice Gasparroni e Silvia Palazzi, premiata alla fine come MVP di giornata. Nel secondo set entrano meglio in campo le ospiti grazie alle sorella Biscardi che portano Oplonti avanti 8-1. L’avvio shock taglierebbe le gambie a qualsiasi squadra, non alla PVT di questo periodo che trasmette al numeroso pubblico sugli spalti la sensazione di poterla riprendere in qualsiasi momento. E così avviene puntualmente grazie ad un buon turno in battuta di Paola Carnazzo e ad una ricezione campana che non è perfetta in più di un’occasione. Meniconi piazza muri pesanti su Gervasi e Laura Biscardi e sul 16-16 si conclude l’inseguimento e avviene il sorpasso che risulta decisiv. La PVT vince 25-19 divertendo e divertendosi. Il terzo set, nonostante il punteggio, non sembra mai messo in discussione. Sin dalle prime battute la squadra che ha più fame è quella di casa. Restituito il parziale di 8-1 iniziale, Brioli e compagne guidano sempre con polso sicuro, nonostante il buon parziale di Sara Gervasi, passata da Modica forse troppo giovane. Il punto di Gasparroni vale il 25-21 ed un altro 3-0 dopo quello con cui era stato espugnato il parquet della capolista. Adesso è proprio il sestetto modicano la prima inseguitrice, il sogno continua. Sabato pausa e poi di nuovo in casa nel big match contro Casal de’ Pazzi, scavalcato oggi proprio dalle modicane.

Pvt Modica – Vesuvio Oplonti NA 3-0 (25/21, 25/19,25/21)

MODICA: Meniconi 11, Gasparroni 9, Palazzi 7, Carnazzo 6, Brioli 1, Barbaro 11, Ferrari , Sansò , Lucescul NE, Gitti NE, Lo IaconoNE, Gatta NE FerrantelloLIB. All. D’Amico

VESUVIO OPLONTI NA : Bartolot 1, Gervasi 12, Vujko7,Biscardi L. 14, Biscardi G. 8, Pepe 7, Rendina, Mazzoni NE, Andretti NE ,De Caprio NE, Esposito NE, De SantisNE, Lanari LIB. All: Alminni

Arbitri: Pardo(Roma) – Amarisse (Roma)



© Riproduzione riservata