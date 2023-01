Mancata attivazione del quarto anno dei corsi Euroform, Abbate presenta interrogazione urgente

Ha suscitato molto clamore l’articolo pubblicato da RagusaOggi sulla mancata attivazione del quarto anno dei corsi professionali Euroform. Il problema è regionale certo, ma in provincia di Ragusa è Modica la città che paga sopratutto lo scotto, dato che i corsi professionali Euroform erano stati attivati proprio nella città della Contea, in via Nazionale.

Se il quarto anno non viene attivato, i ragazzi che hanno frequentato la scuola non potranno diplomarsi. Oggi, arrivano le prime reazioni in merito a questa vicenda: Ignazio Abbate, allora sindaco e oggi deputato all’ARS, ha presentato un’interrogazione urgente all’assessorato all’istruzione per chiedere delucidazioni in merito.

Tra l’altro, il problema riguarda alcuni ragazzi che sono ancora in età di obbligo scolastico e questo crea un problema ulteriore. Sarebbero circa 100 i ragazzi che lo scorso mese di dicembre hanno sostenuto la seconda parte dell’esame del primo triennio che assegna loro la qualifica in base all’indirizzo scelto. Da allora gli alunni e le loro famiglie attendono notizie sull’avvio della quarta annualità, quella che assegna l’attestato di abilitazione professionale.

La responsabilità è proprio dell’assessorato all’istruzione che non avrebbe sufficiente personale per avviare l’iter del quarto anno. Abbate, tra l’altro, precisa anche che ci sarebbe un’altra annualità, la classe entrata a scuola nel 2017 che dopo 6 anni aspetta ancora di completare il percorso di studi visto che non avrebbero sostenuto l’ultimo step dell’esame e sarebbero in attesa di conoscere la data della prova.

“Chiediamo al Presidente della Regione e all’Assessore all’Istruzione e alla Formazione di fare luce sulla vicenda tramite un’apposita ispezione ed appurare eventuali responsabilità interne allo stesso assessorato o, eventualmente, se non vi siano responsabilità da attribuire all’Ente gestore dei corsi”, conclude Abbate.