Incendi e focolai in tutta la provincia, da Scicli alla valle dell’Ippari: impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco

Sono in corso in queste ore diversi incendi in tutto il territorio della provincia di Ragusa. Focolai, più o meno gravi, stanno tenendo impegnate le squadre dei vigili del fuoco.

Fra gli incendi più gravi si segnalano quelli nei territori di Pagliarello, agro di Scicli, Punta Secca, Torre di Mezzo (un canneto in prossimità dello chalet “Pipier”) e Valle dell’Ippari. Un altro incendio è stato segnalato anche a Punta Regiglione, territorio di Marina di Modica.

TUTTE LE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATE

Le squadre di Modica, Ragusa e Palazzolo Acreide stanno intervenendo per combattere gli incendi e proteggere le aree colpite. Al momento non sembrano essere attive squadre AIB forestali, quindi è stata richiesta assistenza dai voli antincendio della Protezione Civile. Tutto il personale dei vigili del fuoco è impegnato nel contrastare gli incendi e proteggere il territorio dalla propagazione delle fiamme, anche in considerazione dei venti che soffiano in queste ore.

