Maltrattava la moglie davanti ai figli, violenze verbali e psicologiche: condannato a 4 anni

La ingiuriava continuamente, non la lasciava uscire di casa se non per accompagnare e riprendere i figli a scuola. Pressanti violenze psicologiche e verbali, la accusava di tradirlo, e avrebbe assunto comportamento minatori anche davanti Tribunale per i minorenni. Il Tribunale collegiale di Ragusa (presidente Vincenzo Ignaccolo, a latere Maria Rabini e Fabrizio Di Sano) ha condannato in primo grado alla pena di 4 anni di reclusione, e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, un uomo di origine albanese, difeso dall’avvocata Virginia Distefano. I fatti aggravati dalla presenza dei figli, sono accaduti a Santa Croce nel Ragusano. Moglie e figli si sono costituiti parte civile. Ai quattro figli minorenni, rappresentati dall’avvocata Cristina Di Paola e in favore dei quali era stato nominato dal Tribunale per i minorenni di Catania, un Curatore speciale, l’avvocata Gianna Palacino, il Tribunale collegiale ha stato disposto anche il versamento di una provvisionale di 3000 euro ciascuno, mentre per la donna, rappresentata dall’avvocata Rosalia Giudice, una provvisionale di 6.000 euro. La pubblica accusa, rappresentata dal pm Santo Fornasier, aveva chiesto la condanna dell’uomo a 3 anni e 6 mesi.

