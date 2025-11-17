Maltese, Carlino e Shih Tzu: i migliori cani da compagnia per over 65

Le riviste di indirizzo hanno stilato una classifica individuando cinque razze di cani che possono essere di aiuto nel caso in cui si sceglie di regalarne uno ad una persona anziana. C’è il “Maltese”, conosciuto come cane da compagnia da tanto tempo. Sono animali affettuosi e leali che amano la tranquillità della casa. Ciò, naturalmente, li rende animali domestici perfetti per gli anziani. Ed ancora il Bichon Frisé, un cane allegro che perde raramente il pelo. Particolare, questo, che lo rende ideale per le persone allergiche. Esso si trova bene con le persone anziane grazie alla natura amichevole e giocosa che lo caratterizza. Al terzo posto c’è il Carlino, cane da compagnia piuttosto adorabile che gode di un grande senso dell’umorismo. Questa razza di cane apprezza la compagnia umana e si adatta bene alla vita in appartamento, essendo una scelta eccellente per le persone anziane. Al quarto posto lo Shih Tzu, una razza tranquilla di cagnolino che non richiede molto esercizio. Conosciuto per il suo carattere amichevole, è facilmente accudibile e si presta a fare da compagnia alle persone anziane senza dar loro grossi pensieri. Fra i cinque cani che possono essere regalati alle persone anziane c’è anche il Cavalier King Charles Spaniel: la natura affettuosa di questo cagnolino lo aiuta ad adattarsi a diversi stili di vita. Di piccola statura è particolarmente vocato alle coccole. E gli anziani ne sono capaci. Non resta, quindi, che scegliere per dare un compagno agli anziani e rendere meno triste la loro vita.

