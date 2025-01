Maltempo: tromba marina nel Ragusano e Avola (VIDEO). Cala l’allerta in Sicilia, resta attenzione su Messinese. A San Giovanni Li Cuti crolla molo

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha aggiornato le previsioni meteo per le prossime ore. Per la giornata di domani, il livello di allerta scende a giallo per rischio meteo-idrogeologico su gran parte dell’isola e a verde per rischio idraulico, con l’eccezione del Messinese, dove permane l’allerta gialla.

Secondo l’avviso, continueranno a verificarsi precipitazioni sparse o diffuse, con temporali accompagnati da forti raffiche di vento e intensa attività elettrica. I venti dai quadranti orientali potranno raggiungere forza di burrasca, causando mareggiate lungo le coste esposte.

La situazione in provincia di Ragusa

Il maltempo ha colpito duramente la provincia di Ragusa, ma fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi.

Interventi dei Vigili del Fuoco : oltre 100 interventi effettuati, di cui 85 solo nel capoluogo, 12 a Vittoria e una decina a Modica.

: oltre 100 interventi effettuati, di cui 85 solo nel capoluogo, 12 a Vittoria e una decina a Modica. Principali danni : cartelloni pubblicitari pericolanti, alberi abbattuti, tegole e lamiere staccate.

: cartelloni pubblicitari pericolanti, alberi abbattuti, tegole e lamiere staccate. Fenomeni rilevanti : una tromba d’aria si è formata al largo di Sampieri, ma non ha toccato terra.

: una tromba d’aria si è formata al largo di Sampieri, ma non ha toccato terra. Risorse mobilitate: turni raddoppiati per i Vigili del Fuoco e squadre fluviali attivate; la Protezione Civile ha supportato le operazioni nei territori colpiti.

Il bilancio del maltempo in Sicilia

Le province del Sudest, in particolare Ragusa e Siracusa, sono state le più colpite, con raffiche di vento che hanno superato gli 80 km/h e precipitazioni che hanno raggiunto i 90 mm medi.

Danni e disagi principali:

Catanese : circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti, cartelloni pericolanti e problemi statici. In zona industriale è stato necessario l’impiego di mezzi anfibi per soccorsi. Blackout elettrici diffusi a macchia di leopardo. A San Giovanni li Cuti (CT) si è verificato un crollo di una piccola parte del molo.

: circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti, cartelloni pericolanti e problemi statici. In zona industriale è stato necessario l’impiego di mezzi anfibi per soccorsi. Blackout elettrici diffusi a macchia di leopardo. A San Giovanni li Cuti (CT) si è verificato un crollo di una piccola parte del molo. Messinese : a Taormina chiusa via Crocefisso per detriti e fango, mentre a Giardini Naxos è stato monitorato il fiume Alcantara, con un accampamento evacuato per motivi di sicurezza.

: a Taormina chiusa via Crocefisso per detriti e fango, mentre a Giardini Naxos è stato monitorato il fiume Alcantara, con un accampamento evacuato per motivi di sicurezza. Ennese : alberi caduti lungo strade principali come la 117 bis e la statale 192.

: alberi caduti lungo strade principali come la 117 bis e la statale 192. Trasporti: ritardi e cancellazioni nei collegamenti ferroviari, aerei e marittimi. Le Eolie sono rimaste isolate per il mare in tempesta.

Misure precauzionali:

Scuole chiuse : in molte province dell’isola, tra cui Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna e Caltanissetta.

: in molte province dell’isola, tra cui Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Enna e Caltanissetta. Università e parchi: a Catania chiusi parchi pubblici e sospese fiere. L’Università ha invitato gli studenti a seguire le lezioni online.

Previsioni e raccomandazioni

I meteorologi avvertono che il versante ionico continuerà a essere interessato da correnti fredde orientali, con condizioni instabili e nevicate oltre i 1300 metri. La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti alle sole necessità urgenti e di prestare massima attenzione lungo le arterie principali e le aree costiere esposte.

