Maltempo nel Ragusano: Vigili del Fuoco in azione su decine di interventi. Chiuso anche il Castello di Donnafugata

Ragusa – Il maltempo che si sta abbattendo sulla provincia di Ragusa ha portato a una serie di provvedimenti straordinari per tutelare la sicurezza pubblica. Tra le misure adottate spiccano la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido e le università, e il blocco di ville comunali, cimiteri e impianti sportivi all’aperto. Anche il Castello di Donnafugata e il suo parco rimarranno chiusi fino alle ore 24:00 di venerdì 17 gennaio 2025.

Vigili del Fuoco in prima linea

Dalle prime ore della giornata, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa sono state impegnate in decine di interventi per far fronte ai danni causati dalle condizioni meteo avverse. Sono già circa 40 le richieste di soccorso pervenute alla sala operativa, con interventi che hanno riguardato soprattutto:

Lamiere e coperture pericolanti ,

, Alberi abbattuti ,

, Pannelli pubblicitari divelti ,

, Prosciugamenti e dissesti statici.

Grazie al raddoppio delle squadre operative, predisposto già dalla serata di ieri dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, la risposta alle emergenze è stata tempestiva.

Allerta meteo e provvedimenti straordinari

L’ordinanza firmata dal sindaco, in linea con il bollettino della SORIS, che ha diramato un’allerta meteo con codice rosso, prevede una serie di misure straordinarie:

Chiusura delle scuole e delle università ,

, Stop a tutte le attività nelle ville comunali, nei cimiteri e negli impianti sportivi pubblici all’aperto ,

, Chiusura precauzionale del Castello di Donnafugata e del parco annesso, una delle mete più amate dai visitatori, fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Previsioni e raccomandazioni

Nelle prossime 24-36 ore si attendono precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con forti raffiche di vento e attività elettrica. Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti e a segnalare eventuali situazioni di pericolo ai numeri di emergenza.

Monitoraggio e sicurezza

È stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per il monitoraggio continuo dei punti critici segnalati nel Piano Comunale di Protezione Civile, con l’obiettivo di prevenire rischi e garantire interventi immediati.

La provincia di Ragusa continua a fronteggiare questa emergenza meteorologica con il massimo impegno delle forze in campo.

