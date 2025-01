Maltempo: incidenti stradali, zone senza elettricità, trombe d’aria. VIDEO

Un incidente stradale sulla strada provinciale 68 che da Vittoria conduce verso Pedalino. L’asfalto viscido per la pioggia e il forte vento sono state tra le cause che hanno provocato lo scontro di due vetture, finite poi fuori strada. Per fortuna, solo feriti lievi e nessuna grave conseguenza per gli occupanti. Le auto hanno subito gravi danni. Altro incidente poco dopo l’ospedale di Ragusa, tra il capoluogo e Santa Croce Camerina. Probabilmente il maltempo ha creato scarsa visibilità oltre all’asfalto reso viscido per la pioggia.

Trombe d’aria e danni nel Sud Est Sicilia

Trombe marine si sono formate dinnanzi la costa sciclitana ma per fortuna non hanno causato grossi danni. Invece situazione critica nella zona sud della provincia di Siracusa dove il ciclone mediterraneo provocando seri danni al Lido di Noto e ad Avola. Una tromba d’aria ha colpito Avola, in particolare la zona della circonvallazione, lato ingresso Noto, causando danni ai cavi elettrici. Alcune aree sono senza energia elettrica. Al Lido di Noto, il forte vento ha sradicato la veranda di un locale, richiedendo l’intervento della Protezione Civile per mettere in sicurezza le strade interessate da smottamenti e cadute di alberi e pali.

Nelle contrade Puzzi e Palma la tromba d’aria ha provocato danni significativi a edifici e infrastrutture. In un caso, un palo è caduto su un’abitazione, ma fortunatamente non ci sono segnalazioni di feriti. Vigili del Fuoco, Protezione Civile e personale Enel sono operativi nelle zone colpite per ripristinare le condizioni di sicurezza e ristabilire i servizi essenziali.

Aree senza elettricità

Forse a causa del vento si sono creati problemi con la corrente elettrica. Intere zone sono infatti senza elettricità. A Ragusa, in contrada Conservatore, alla periferia della città, da qualche ora è saltata.

Un intero quartiere del centro storico Trinità – San Biagio a Vittoria, è rimasto al buio a causa di un guasto alla cabina elettrica. Si sta lavorando per ripristinare il servizio nelle case rimaste al buio.

Pali divelti, alberi caduti

Il forte vento ha causato degli ulteriori danni, richiedendo l’intervento della Polizia municipale di Vittoria o dei vigili del fuoco. Alcuni alberi sono caduto lungo la strada provinciale 18 Vittoria Santa Croce lungo la Vittoria Pedalino. Un albero e dei pali di illuminazione sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento anche nel centro abitato di Vittoria. Un albero è caduto nella zona di piazza Indipendenza, a fianco della chiesa di San Francesco di Paola. Alcuni pali dell’illuminazione sono caduti a Scoglitti e in contrada Berdia ed in via Filippo Bonetta, nei pressi della strada che da Vittoria conduce in direzione di Acate.

Altri danni si sono registrati in alcuni cantieri edili con alcuni ponteggi caduti.

Minori conseguenze a Comiso dove non si registrano danni di particolare entità e ad Acate, dove stamattina gli operai Telecom sono intervenuti per sistemare dei pali pericolanti alla periferia dell’abitato. Problemi anche a Scoglitti, in particolare al mercato del pesce con pannelli caduti a terra e con un’ingente presenza d’acqua in piazza, trasformata quasi in piscina. Ha collaborato Irene Savasta. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

