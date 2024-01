Maltempo: crolla masso in strada di campagna. Rischio per automobilisti

Cade un masso giù dalla collina di via Lodderi e scattano gli interventi di rimozione e di controllo della zona. Una zona su cui insiste la strada di collegamento, via interna, fra Scicli, Donnalucata e Playa Grande. L’allarme è scattato due ore fa e per fortuna al momento del distacco del grosso masso roccioso sulla strada non transitava alcun veicolo. L’allarme ha portato su via Lodderi i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e le squadre della manutenzione in servizio di reperibilità sia del Libero Consorzio comunale di Ragusa che del Comune di Scicli. Con una pala meccanica è stato rimosso dalla sede stradale il pesante masso che è stato posizionato proprio al limite della carreggiata. Sono state ore di grande apprensione perchè lo stato della collina, che sovrastra la strada provinciale in affaccio su contrada Lodderi, è a rischio. I vigili del fuoco temono altri crolli e per questo verranno programmati dei sondaggi sull’intero costone roccioso nel mentre la strada è stata chiusa al transito veicolare.

Via Lodderi non è nuova a questi distacchi lapidei dalla sede della collina. Due decenni fa ci scappò anche un morto: l’uomo che perse la vita, uno sciclitano, era bordo di un camion quando sulla cabina del mezzo cadde un pesante masso che lo uccise. Non si esclude che il crollo di queste ore possa essere stato causato dalla pioggia che è caduta fin dal tardo pomeriggio nella zona.