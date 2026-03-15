Maltempo: Comune di Vittoria chiude le scuole e si smarca dagli altri Comuni iblei

Mentre tutti i Comuni della provincia di Ragusa non ha disposto la sospensione delle lezioni, il Comune di Vittoria decide di muoversi in solitaria e si smarca dagli altri. Nelle ultime ore è stata infatti firmata l’ordinanza sindacale n. 20 del 15 marzo 2026 che stabilisce, in via precauzionale, la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 16 marzo.

La decisione arriva dopo il bollettino della Protezione civile regionale che ha diramato allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con previsioni di piogge diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nei settori orientali della Sicilia.

Cosa prevede l’ordinanza

Il provvedimento firmato dal sindaco dispone per lunedì 16 marzo 2026:

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private, presenti nel territorio comunale;

, pubbliche e private, presenti nel territorio comunale; la chiusura degli asili nido comunali ;

; la chiusura della Villa Comunale ;

; la chiusura degli impianti sportivi comunali ;

; la chiusura dei cimiteri di Vittoria e Scoglitti ;

; la chiusura del mercatino di Scoglitti ;

; la sospensione di tutte le manifestazioni e attività all’aperto.

Le motivazioni

Nel provvedimento si evidenzia che le condizioni meteorologiche previste potrebbero creare situazioni di pericolo e difficoltà per la circolazione stradale e per la sicurezza dei cittadini.

Per questo l’Amministrazione di Vittoria ha ritenuto opportuno adottare misure preventive e cautelative a tutela degli studenti, del personale scolastico e dell’intera popolazione.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

L’ordinanza invita inoltre i cittadini a:

limitare gli spostamenti non necessari;

non sostare nelle aree costiere esposte a mareggiate ;

; prestare attenzione a alberi, strutture precarie, cartelloni pubblicitari e pali della luce , che potrebbero diventare pericolosi con il vento forte;

, che potrebbero diventare pericolosi con il vento forte; mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni che potrebbero essere trascinati dalle raffiche.

Vittoria unica nel Ragusano

Al momento Vittoria risulta essere l’unico Comune della provincia di Ragusa ad aver adottato un’ordinanza di chiusura delle scuole, mentre negli altri centri iblei non sono state diramate disposizioni analoghe nonostante il livello di allerta arancione che invece ha portato alla chiusura di scuole in provincia di Catania e Siracusa (Università compresa)

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