Malore improvviso in via Cavour: soccorso un uomo, trasferito in ospedale

Trambusto in via Cavour, dove stando alle prime frammentarie informazioni un avventore all’uscita da un negozio avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuto cadendo a terra. Subito soccorso è stato trasferito in ospedale a Vittoria. Una volante sul posto per accertare cosa sia effettivamente accaduto.

Seguono aggiornamenti.

