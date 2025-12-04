L’X Factor è siciliano: vince Rob. VIDEO

E’ la catanese Rob (Roberta Scandurra) a vincere l’edizione di quest’anno di X Factor. Il voto finale pochi istanti fa sul palco di piazza Plebiscito a Napoli.

È andato a Rob — vero nome Roberta Scandurra — il titolo di vincitrice dell'edizione 2025 di X Factor. Il verdetto è arrivato pochi istanti fa, sul palco allestito in Piazza del Plebiscito a Napoli, durante la finalissima dello show.

Chi è Rob: la 20enne siciliana che ha conquistato tutti

Roberta “Rob” Scandurra ha 20 anni, è originaria di Trecastagni (Catania) e porta sul palco uno stile deciso e personale, fatto di influenze pop-punk e testi autobiografici.

La sua passione per la musica è di lunga data: nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest come “Artist of the Year”, poi grazie a una borsa di studio ha potuto frequentare nel 2023 un workshop di songwriting alla prestigiosa Berklee College of Music di Boston.

Nel 2025 Rob ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale, Lei con te.

Durante X Factor, la sua energia e la sua voce hanno conquistato il pubblico: le sue reinterpretazioni pop-punk di classici rock o brani contemporanei si sono distinte per forza e personalità.

L’inedito: “Cento ragazze”, l’anima pop-punk di Rob

Il brano originale con cui Rob si è presentata in finale si intitola Cento ragazze. Si tratta di una traccia pop-punk intensa e sincera, che racconta la fine di una storia d’amore come una crisi profonda: “lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione”.

“Cento ragazze” è la perfetta fotografia del sound e dello spirito di Rob: diretto, emozionale, autentico.

Una vittoria che racconta anche la Sicilia

Con la sua vittoria Rob non porta solo sul palco il proprio talento, ma anche un pezzetto di Sicilia — la sua Catania — affermando che il territorio può ancora dare grandi interpreti e voci fresche.

Il suo percorso, dall’adolescenza tra note e sogni, al palco nazionale di X Factor, dimostra che con determinazione e autenticità si possono raggiungere grandi traguardi.

Trai finalisti, giunta al terzo posto, anche la bravissima Delia, anche lei siciliana.







