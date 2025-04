Lutto per la morte di Papa Francesco. Solo funzioni religiose per la festa della Madonna dell’Itria a Modica

Annullate le manifestazioni esterne in occasione della festa della Madonna dell’Itria a Modica. Di concerto con il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, il parroco don Crescenzio Mucia ha dato comunicazione che si terranno solo le funzioni religiose nella chiesetta della Madonna dell’Itria; saltono, quindi, tutte le altre manifestazioni che, puntualmente, si tengono nella vicina area rupestre del tempio e che richiamano in modicani abituati a “Marti i Litri”.

Per il lutto che ha colpito la Chiesa con la morte dell’amato Papa Francesco i festeggiamenti esterni fra degustazioni, fuochi d’artificio, giochi ed altre attività di colore sono stati tutti annullati. La chiesa di Santa Maria dell’Itria, situata a Modica Alta, è una delle più antiche della città dalle 100 chiese; in essa, risalente al 1600, è conservato al suo interno il simulacro della Madonna dell’Itria. La tradizione vuole che l’edificio sacro, normalmente chiuso al pubblico, sia eccezionalmente aperto il martedì dopo Pasqua, in occasione delle celebrazioni. I fedeli si radunano nella chiesa per pregare e venerare la Vergine, poi portata in processione per le vie del quartiere. Un appuntamento, il martedì successivo al giorno di Pasqua, che non si limita alla religiosità. Dopo le preghiere, i fedeli si spostano sulle terrazze rocciose che circondano la chiesa per momenti di sana convivialità e condivisione. Le famiglie si riuniscono attorno alla chiesa e, come da tradizione, portano con sé cibi tipici delle festività pasquali, come carne da arrostire, uova, formaggi e vino. Immancabili i tradizionali piretti, ovvero i cedri.

