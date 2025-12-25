Lutto nella pallavolo iblea: è morto Simone Cicero, storico punto di riferimento del volley modicano

Il mondo della pallavolo iblea è in lutto per la scomparsa di Simone Cicero, figura storica e punto di riferimento del volley femminile modicano. Si è spento nel giorno di Natale, a soli 49 anni, dopo aver affrontato con grande coraggio una lunga malattia che ne aveva fiaccato il fisico ma mai lo spirito.

Volto noto e stimato non solo a Modica ma in tutta la provincia di Ragusa, Simone Cicero è stato lo storico presidente della Pro Volley Team Modica, società alla quale ha dedicato anni di impegno, passione ed energie, contribuendo in maniera determinante alla crescita sportiva e umana di tante giovani atlete. Il suo operato, sempre ispirato a valori di lealtà, competenza e umanità, ha lasciato un segno profondo nel movimento pallavolistico ibleo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio nel mondo dello sport e nella comunità modicana. Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto giunti in queste ore alla famiglia, a testimonianza della stima e dell’amore che circondavano Simone Cicero.

Particolarmente toccante il messaggio diffuso sui social dalla Pro Volley Team Modica, che lo ha ricordato con parole cariche di dolore e affetto:

«Un giorno immensamente triste e doloroso per la famiglia PVT Modica.

Il nostro primo tifoso, dirigente, Presidente, amico, fratello, ci ha lasciati.

Non ci sono parole per esprimere il dolore e il vuoto che la sua perdita imprime nei nostri cuori e nella vita di tutti.

Simone nostro.

Vola alto aquila biancorossoblu».

La camera ardente per Simone Cicero sarà allestita venerdì 26 dicembre, dalle ore 11 alle ore 18, presso il Pallone Geodetico di via Fabrizio, nel quartiere Sorda, luogo simbolico per la pallavolo modicana e per quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e sportivo.

La redazione di Ragusaoggi.it si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutta la comunità sportiva, esprimendo le più sentite condoglianze

