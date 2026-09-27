Lutto nel mondo politico di Pozzallo, è morta Patrizia Burrafato, già presidente del consiglio comunale

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Lutto nel mondo politico di Pozzallo. È morta nel pomeriggio Patrizia Burrafato, già presidente del consiglio comunale di Pozzallo dal 1998 al 2002.

Patrizia Burrafato aveva sostenuto il sindaco del tempo Roberto Ammatuna, ma se ne era poi distaccata. Nell’ultima tornata elettorale, nel 2022, era stata candidata sindaco con la lista di “Azione”, il movimento politico fondato da Calenda.

Patrizia Burrafato era una figura di spicco della società pozzallese, nota e stimata per il suo impegno sociale e anche nel campo dell’arte.

La notizia della sua morte è stata data da sindaco Roberto Ammatuna

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