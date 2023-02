Luoghi del cuore del FAI: l’osservatorio astronomico di Monterosso è decimo in Sicilia. Ma quel luogo merita l’interesse di tutti. FOTO

L’osservatorio astronomico di Villa Poggio Angeli a Monterosso Almo, è decimo nella classifica siciliana dei Luoghi del cuore del FAI. 91esimo in quella nazionale. Ha raccolto, in tutto, 3556 voti. Il primo luogo del cuore votato in Sicilia è il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina.

Pur non riuscendo ad accedere al fondo del Fai, questo luogo incantevole che sorge all’ingresso del piccolo comune ibleo, merita attenzione, visto che ancora è poco conosciuto al grande pubblico.

L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI MONTEROSSO

Apoco meno di 700 metri di altezza, sorge il parco cittadino di Villa Poggio Angeli. Il parco, purtroppo chiuso da anni e bisognoso di importanti interventi di riqualificazione, alcuni dei quali già avviati dall’Amministrazione Comunale, ospita al suo interno un piccolo osservatorio astronomico costituito da una specola in muratura di 2 metri di diametro, inaugurato nei primi anni del XXI secolo, ma già dopo poco tempo lasciato all’incuria e oggi completamente abbandonato.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO, IL CISA SI E’ INTERESSATO ALLA RACCOLTA DEI VOTI PER IL FAI

Il CISA, Centro Ibleo di Studi Astronomici, che ha promosso la raccolta voti al censimento del FAI 2022 sostenuto dal Comune di Monterosso Almo, è nato nel 2015 come associazione di astrofili con l’obiettivo di diffondere tra il grande pubblico la cultura astronomica e scientifica. La volontà di sostenere e promuovere il ripristino di Villa Poggio Angeli e del suo osservatorio astronomico deriva dal desiderio di creare un sito osservativo che consenta di avvicinare sempre più giovani all’astronomia e alle scienze in generale, oltre ad arricchire il territorio con una importante attrattiva che porti le persone a riscoprire questo angolo di Sicilia. La cupola dell’osservatorio andrebbe dotata di nuova strumentazione, che permetterebbe la riattivazione dell’attività osservativa.