Lungomare Raganzino: entro l’estate il nuovo volto del waterfront pozzallese

Prosegue il progetto di riqualificazione del Lungomare di Raganzino, una delle aree più frequentate di Pozzallo. Nella sala di Palazzo di Città si è tenuto un incontro tecnico operativo tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice per fare il punto sul quarto stralcio dei lavori, quello penultimo prima del completamento dell’intero intervento di ammodernamento.

Durante la riunione è emerso che quasi tutte le procedure burocratiche sono state ultimate, aprendo così la strada all’avvio effettivo del cantiere. L’obiettivo condiviso è chiaro: partire entro la fine di novembre per concludere i lavori prima della prossima estate, restituendo ai cittadini e ai visitatori un lungomare completamente rinnovato in tempo per la stagione balneare.

Il nuovo lotto interesserà il tratto compreso tra via A. Diaz e via A. Saffi e prevede una sostituzione completa della pavimentazione, l’installazione di una nuova illuminazione artistica, la rimodulazione delle aiuole con nuove siepi e alberature, e la predisposizione della fontana a raso-pavimento, che sarà ultimata con il quinto e ultimo stralcio. Il progetto include inoltre nuovi arredi urbani, sedute e spazi ludici, pensati per rendere la passeggiata più confortevole e piacevole per famiglie, bambini e turisti.

Nel frattempo, è già pronto anche il progetto dell’ultimo lotto, che completerà il lungomare fino all’Anfiteatro di Raganzino. Tale intervento sarà finanziato con i fondi europei del SIRU, nell’ambito delle strategie integrate di sviluppo urbano.

«Si tratta di un passo importante – sottolinea l’Amministrazione comunale – verso una Pozzallo più moderna, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare il suo splendido fronte mare e di offrire spazi pubblici di qualità ai cittadini e ai visitatori».

© Riproduzione riservata