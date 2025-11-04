Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Lungomare Raganzino: entro l’estate il nuovo volto del waterfront pozzallese
04 Nov 2025 12:47
Prosegue il progetto di riqualificazione del Lungomare di Raganzino, una delle aree più frequentate di Pozzallo. Nella sala di Palazzo di Città si è tenuto un incontro tecnico operativo tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice per fare il punto sul quarto stralcio dei lavori, quello penultimo prima del completamento dell’intero intervento di ammodernamento.
Durante la riunione è emerso che quasi tutte le procedure burocratiche sono state ultimate, aprendo così la strada all’avvio effettivo del cantiere. L’obiettivo condiviso è chiaro: partire entro la fine di novembre per concludere i lavori prima della prossima estate, restituendo ai cittadini e ai visitatori un lungomare completamente rinnovato in tempo per la stagione balneare.
Il nuovo lotto interesserà il tratto compreso tra via A. Diaz e via A. Saffi e prevede una sostituzione completa della pavimentazione, l’installazione di una nuova illuminazione artistica, la rimodulazione delle aiuole con nuove siepi e alberature, e la predisposizione della fontana a raso-pavimento, che sarà ultimata con il quinto e ultimo stralcio. Il progetto include inoltre nuovi arredi urbani, sedute e spazi ludici, pensati per rendere la passeggiata più confortevole e piacevole per famiglie, bambini e turisti.
Nel frattempo, è già pronto anche il progetto dell’ultimo lotto, che completerà il lungomare fino all’Anfiteatro di Raganzino. Tale intervento sarà finanziato con i fondi europei del SIRU, nell’ambito delle strategie integrate di sviluppo urbano.
«Si tratta di un passo importante – sottolinea l’Amministrazione comunale – verso una Pozzallo più moderna, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare il suo splendido fronte mare e di offrire spazi pubblici di qualità ai cittadini e ai visitatori».
