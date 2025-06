Lungomare Bisani a Marina, cambia tutto: aree off-limits per bici, monopattini e skatee

Messa in sicurezza e valorizzazione del lungomare: sono questi i due obiettivi che hanno portato all’adozione dell’ordinanza sindacale n.611 del 25 giugno 2025, pubblicata sul sito del Comune di Ragusa, con la quale si introduce il divieto assoluto di transito per biciclette, monopattini, skate e pattini – e più in generale di qualsiasi mezzo su ruote, eccetto le carrozzine per persone con disabilità – sull’area pedonale in legno del Lungomare Bisani.

«L’intervento non nasce solo dal desiderio di valorizzare il nostro litorale, sempre più attrattivo – spiega il sindaco Peppe Cassì – ma anche da una concreta esigenza di sicurezza: dobbiamo evitare la commistione tra ciclisti, pattinatori, monopattini e pedoni, che può causare incidenti. Per questo abbiamo voluto delimitare in modo netto i percorsi: una pista ciclabile a doppia corsia da un lato, e un’area pedonale ben identificata dall’altro».

Tutelare l’infrastruttura

La decisione è anche una forma di tutela dell’infrastruttura stessa: l’area in legno, realizzata per offrire una passeggiata suggestiva e sicura, rischia infatti di deteriorarsi con il passaggio continuo di mezzi non autorizzati.

A chiarire ulteriormente il quadro è l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, che ricorda come questa misura si inserisca in un piano più ampio: «L’ordinanza di oggi segue quella emanata pochi giorni fa che vieta il transito di bici e monopattini sul lungomare e nelle zone pedonali dalle 20.00 alle 06.00, dove – diversamente dal Lungomare Bisani – non esiste una separazione tra pedoni e mezzi su ruote. In quelle aree, dunque, biciclette e monopattini dovranno essere spinti a mano».

© Riproduzione riservata