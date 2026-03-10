Lunghe code e rallentamenti sulla SS 194 Modica–Pozzallo: brutta sorpresa per gli automobilisti

Mattinata difficile per gli automobilisti lungo la Strada statale 194 Ragusana, nel tratto a scorrimento veloce che collega Modica a Pozzallo. A causare i disagi sono i lavori di ripavimentazione della carreggiata sui viadotti presenti lungo l’arteria, interventi necessari per la manutenzione della strada ma che hanno inevitabilmente provocato lunghe file e rallentamenti.

Numerosi automobilisti si sono trovati bloccati in code interminabili, con attese prolungate e traffico a passo d’uomo, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso mattutino, quando la strada è particolarmente utilizzata da lavoratori, studenti e mezzi commerciali diretti verso la zona portuale e industriale di Pozzallo.

Il malumore tra gli utenti della strada non è mancato. In molti sottolineano come gli interventi vengano spesso effettuati proprio nelle fasce orarie di punta, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti e causando inevitabili disagi alla circolazione.

La Modica–Pozzallo rappresenta infatti uno dei collegamenti più importanti del sud-est siciliano, utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli. Proprio per questo, ogni restringimento di carreggiata o cantiere aperto finisce per avere ripercussioni immediate sul traffico. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’auspicio degli utenti della strada che possano essere gestiti con modalità e orari tali da limitare il più possibile i disagi alla viabilità.

