Lunedì 22 settembre i funerali di Maria Grazia Sigona, giovane mamma trovata senza vita a Frigintini
20 Set 2025 13:15
Si terranno lunedì 22 settembre alle ore 10, nella Basilica Madonna delle Grazie di Frigintini, i funerali di Maria Grazia Sigona, la giovane mamma di 38 anni trovata senza vita nella propria abitazione. Una cerimonia che si preannuncia partecipatissima, con un’intera comunità stretta nel dolore per una perdita improvvisa e straziante.
Maria Grazia lascia il marito e un bimbo di appena due anni, che al momento del ritrovamento si trovava accanto a lei. Il corpo senza vita è stato scoperto dai familiari, allertati dal marito che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118: per la 38enne non c’era più nulla da fare.
Una morte improvvisa che sconvolge Frigintini
Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso, probabilmente un aneurisma. L’improvvisa scomparsa di Maria Grazia Sigona ha scosso profondamente la comunità di Frigintini.
La notizia ha suscitato un’ondata di dolore e solidarietà, con numerosi messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.
