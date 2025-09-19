Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
Tragedia a Frigintini. Donna di 38 anni trovata morta nel suo letto
19 Set 2025 17:08
Una donna di 38 anni trovata morta in casa a Frigintini. A dare l’allarme il marito e alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il marito era uscito di casa molto presto per recarsi al lavoro. Più tardi, non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiesto ai genitori e ai parenti di recarsi a casa. Lì la donna è stata trovata ancora nel suo letto, ormai priva di vita. Accanto a lei, il bambino di due anni, che per fortuna pare dormisse.
Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e dell’ambulanza 118, subito intervenuta sul posto. La donna purtroppo era già morta.
La donna dovrebbe essere morta per cause naturali. Una morte improvvisa, forse per un infarto, o un aneurisma ad appena 38 anni.
La giovane donna era molto conosciuta a Frigintini, molto apprezzata per la sua vivacità e la sua presenza nella comunità cittadina.
