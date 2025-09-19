Tragedia a Frigintini. Donna di 38 anni trovata morta nel suo letto

Una donna di 38 anni trovata morta in casa a Frigintini. A dare l’allarme il marito e alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il marito era uscito di casa molto presto per recarsi al lavoro. Più tardi, non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiesto ai genitori e ai parenti di recarsi a casa. Lì la donna è stata trovata ancora nel suo letto, ormai priva di vita. Accanto a lei, il bambino di due anni, che per fortuna pare dormisse.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e dell’ambulanza 118, subito intervenuta sul posto. La donna purtroppo era già morta.

La donna dovrebbe essere morta per cause naturali. Una morte improvvisa, forse per un infarto, o un aneurisma ad appena 38 anni.

La giovane donna era molto conosciuta a Frigintini, molto apprezzata per la sua vivacità e la sua presenza nella comunità cittadina.

© Riproduzione riservata